وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة ستكلف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25.81 مليون دولار)إضافة إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني في صورة حوافز.

وسيغادر تياجو صفوف العملاق الألماني قبل عام على انتهاء عقده ومن المتوقع أن يوقع على عقد لأربع سنوات في أنفيلد.

وقال هانز فليك مدرب بايرن للصحفيين "تياجو كان لاعبا استثنائيا خلال سبع سنوات مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "الطريقة التي لعب بها أعطتنا الكثير من الخيارات وكان مفاجأة لنا لأنه حل مشاكل بطرق لم يتوقعها الناس".

وتابع "كان من الممتع العمل معه لأنه لاعب محترف للغاية وشخص رائع وأهنئ (مدرب ليفربول يورغن) كلوب فهو لاعب من الصفوة".

وفي وقت سابق قال رومنيغه لصحيفة (بيلد) "يمكن أن أؤكد أن بايرن وليفربول توصلا إلى اتفاق وهذه رغبة تياجو في نهاية مسيرته بأن يقوم بشيء جديد".

وتحدث مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، في أكثر من مناسبة عن تياغو، قائلا إنه "لاعب رائع وسيسعد بالتوقيع معه".

وارتقى تياجو في قطاع الناشئين في برشلونة وخاض 100 مباراة مع الفريق الأول وانتقل إلى بايرن في 2013 عندما تعاقد النادي الألماني مع المدرب بيب غوارديولا وأصبح ركيزة مهمة في مركز لاعب الوسط المدافع.

وفاز تياجو بلقب الدوري الألماني في كل مواسمه منذ انتقاله إلى ميونيخ وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.