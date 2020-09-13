ووفق الصحيفة البريطانية، فإن رغبة رونالد كومان لضم صلاح إلى كتيبة "البلوغرانا" يرجع إلى أن المدرب الهولندي يسعى لتدعيم خط هجوم النادي الكتالوني، عبر التعاقد مع لاعب يتمتع بالسرعة والقدرة على تحويل الفرص لأهداف، وهو ما يتوفر بنجم "الريدز".

واستندت الصحيفة في تقريرها الذي نقلته أيضا صحيفة "آس" الإسبانية على تصريحات أدلى بها لاعب هولندا السابق شجاك سوارت، الصديق المقرّب من كومان، لموقع "فوتبالزون" الرياضي، والتي كشف من خلالها رغبة برشلونة بضم صلاح.

وأضاف سوارت: "أعرف أن كومان يريد صلاح، وأعلم أن صلاح بدوره يرغب في الرحيل عن ليفربول".

ورفض صديق كومان الكشف عن مصدر معلوماته، مكتفيا بالقول: "لا أستطيع، لن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني أنا متأكد جيدا مما أقوله".

وتعترض صفقة انتقال صلاح لبرشلونة في حال صحة التقارير عدة عقبات أبرزها الوضع المالي للنادي الإسباني وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثّر سلبا على جميع الأندية في "الميركاتو الصيفي" هذا العام.

جدير بالذكر أن صلاح سجل منذ انضمامه لصفوف ليفربول 97 هدفا خلال 154 مباراة على الصعيدين المحلي الإنجليزي والقاري الأوروبي.

وكان برشلونة الذي شارك بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قراره البقاء في صفوفه، قد تغلب على ناستيك تاراغون 3-1 في أول مباراة تجريبية لمدربه الجديد كومان.