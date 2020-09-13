ووفقا للصحيفة، كشف مبابي مخططاته لإدارة سان جرمان، والتي تتمثل باللعب موسما إضافيا مع بطل فرنسا، قبل الرحيل في صيف 2021.

ووفقا للصحيفة، يهدف مبابي لمساعدة إدارة باريس سان جرمان بالتخطيط لانتقاله وإعطائهم وقتا طويلا للاستعداد لرحيله، والاستفادة من قيمة انتقاله التي ستكون ضخمة جدا.

يذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جرمان قادما من موناكو الفرنسي، في صيف 2018، مقابل 180 مليون يورو تقريبا، وأصبح النجم الأول للنادي الباريسي في السنوات الماضية.

وسيطمح مبابي لقيادة فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا المنتظرة، والتي ضاعت من قبضته الموسم الماضي بعد الخسارة في النهائي أمام بايرن ميونيخ.

يذكر أن ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني هم أبرز المرشحين، حتى هذه اللحظة، للتعاقد مع مبابي، خاصة وأن النجم الفرنسي أثنى عليهما بالسابق، بالإضافة لإنفاقهما المنخفض في الأعوام الماضية، والذي يتيح لهما التعاقد مع مبابي من دون أعباء مادية ثقيلة.