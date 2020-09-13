وتألق ليبرون جيمس وسجل 29 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليقود فريقه لوس أنجلوس ليكرز للفوز على هيوستون روكتس بواقع 119-96.

وأضاف زميله كايل كوزما 17 نقطة، كما سجل ماركيف موريس 16 نقطة، وداني غرين 14 نقطة، فيما ساهم العملاق أنطوني ديفيز بتسجيل 13 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة رغم أنه فقد الكرة 6 مرات بسهولة.

وأنهى جيمس هاردن لاعب روكتس المباراة بتسجيل 30 نقطة، بينما اكتفى زميله راسل وستبرك بإحراز 10 نقاط بعدما سجل 4 رميات فقط من 13 محاولة.

وسجل ليكرز 19 من 37 رمية ثلاثية مقابل 13 من 49 لروكتس.

وهذه أول مرة يتأهل فيها لوس أنجلوس ليكرز إلى نهائي الغربي منذ 10 سنوات، ومن المقرر أن يلعب في نهائي الغرب مع الفائز من لقاءات لوس أنجلوس كليبرز ودنفر ناغيتس، حيث يتفوق كليبرز بواقع 3-2 قبل خوض المباراة السادسة اليوم الأحد، بحسب رويترز.

ورغم الخسارة المفاجئة في أول مباراة، حقق ليكرز 4 انتصارات متتالية ليتفوق 4-1 ويفوز بسلسلة قبل نهائي الغرب والتي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وكان ليكرز فعل الأمر ذاته في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية أمام بورتلاند تريل بليزرز حيث تعثر في المباراة الأولى قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية ويصل إلى قبل النهائي.

ووصل تقدم ليكرز إلى 30 نقطة، وسيطر على المباراة منذ البداية ثم فرض هيمنته التامة خلال الربع الثالث.

وكان هاردن قلص الفارق إلى 65-59، لكن ليكرز رد سريعا بالتفوق 18-2 لتصبح النتيجة 83-61 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الربع الثالث ويستمر التفوق بفارق كبير حتى النهاية.