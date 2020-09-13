وبهذا الفوز بثاني لقب لها في بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، والثالث في البطولات الأربع الكبرى، تعزز اللاعبة اليابانية، البالغة من العمر 22 عاما، مسيرتها كنجمة صاعدة داخل الملعب وخارجه.

وعلى عكس ما حدث لأوساكا عندما توجت بلقبها الأول في أميركا المفتوحة عام 2018 بعد التفوق على سيرينا وليامز عندما كان ملعب آرثر آش ممتلئا بالمشجعين المتحمسين، فإنها فازت اليوم أمام مدرجات فارغة بسبب قيود الصحة والسلامة الخاصة بتفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 والتي منعت وجود الجماهير في مركز بيلي جين كينغ.

لكن غياب الصخب عن المباريات، وخصوصا عن المباراة النهائية، لم يمنع ظهور اللاعبتين بشكل مميز، وفقا لرويترز.

وفي الوقت الذي توجت فيه أوساكا بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى فإن أزارينكا خسرت للمرة الثالثة في نهائي بطولة أميركا المفتوحة بعدما حدث لها الأمر ذاته في 2012 و2013.

ورغم ذلك فإن اللاعبة البيلاروسية، البالغ عمرها 31 عاما، حققت مسيرة غير متوقعة في نيويورك حيث كانت تخوض أول مباراة نهائية في البطولات الكبرى منذ 7 سنوات، كما أنها المرة الثانية في غضون أسبوعين تصل فيها أزارينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، وأوساكا إلى نهائي مسابقة بعد بلوغهما نهائي بطولة سينسناتي في 29 أغسطس، قبل انسحاب أوساكا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

يشار إلى أن أوساكا كانت قد حصلت أيضا على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2019.

وقالت نعومي أوساكا لأزارينكا بابتسامة خلال مراسم التتويج "أنا في الواقع لا أريد مقابلتك في مباريات نهائية جديدة. لا أستمتع بذلك.. حسنا، في الواقع لقد قمت باستمداد الإلهام منك لأني اعتدت مشاهدتك أثناء اللعب هنا عندما كنت صغيرة، لذا ففرصة اللعب أمامك رائعة حقا ولقد تعلمت الكثير".

وأثناء المباراة، كسرت أزارينكا إرسال المصنفة الرابعة في بداية المباراة النهائية ثم كررت ذلك مرتين لتحسم المجموعة الأولى في 27 دقيقة فقط.

ومع أن أزارينكا بدأت المجموعة الثانية بقوة وكسرت إرسال أوساكا مجددا من أول فرصة لتتقدم 2-صفر وتبدو وكأنها تتقدم نحو اللقب، فإن أوساكا انتفضت بشكل مذهل فيما بعد، وبدأت تستعيد مستواها وسجلت 5 إرسالات ساحقة، رغم أنها لم تسجل أي إرسال ساحق في المجموعة الأولى، وكسرت إرسال أزارينكا 3 مرات لتدرك التعادل وتلجأ للمجموعة الفاصلة.

وفي المجموعة الثالثة فرضت أوساكا الضغط مبكرا على أزارينكا وكسرت إرسالها بالفعل لتتقدم 3-1.

وأظهرت أزارينكا روحها القتالية العالية وكسرت إرسال أوساكا لتقلص النتيجة إلى 4-3 لكن أوساكا ردت سريعا بكسر إرسال جديد قبل أن تحافظ على إرسالها وتفوز بالمباراة.

وهذه أول مرة، منذ تتويج أرانتشا سانشيز-فيكاريو في 1994، أن تخسر لاعبة المجموعة الأولى في النهائي ثم تكافح وتحرز اللقب.