وتألق الوافدان الجديدان جابرييل وويليان مع أرسنال الذي انتصر بأقل مجهود في رحلته إلى كريفن كوتديج وأحكم قبضته على المباراة أمام فولهام الوديع.

وأحرز لازكايت الهدف الأول في الدوري هذا الموسم عندما منح التقدم لأرسنال في الدقيقة الثامنة بعد أداء دفاعي سيء من صاحب الأرض قبل أن يجعل جابرييل الوافد الجديد النتيجة 2-صفر في الدقيقة49.

واختتم أوباميانغ الأهداف بتسديدة مذهلة في الدقيقة 57 وأهدر فرصتين لتعزيز تفوق فريقه قرب النهاية.

وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال فرصة من دينيس أودوي الظهيرالأيمن لكن ذلك كان أفضل ما فعله فولهام الذي يوحي مستواه أن البقاء في دوري الأضواء سيكون صعبا.

وهز لاكازيت الشباك من مدى قريب بعد خطأ كوميدي من دفاع صاحب الأرض الذي وقف الحظ بجانبه عندما رد القائم تسديدة ويليان من ركلة حرة في الدقيقة 22.

وجعل المدافع البرازيلي جابرييل، المنضم لأرسنال قادما من ليل الفرنسي، النتيجة 2-صفر بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها ويليان الذي قدم أداء رائعا في مباراته الأولى مع أرسنال بعد انتقاله من تشيلسي قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله أوباميانغ.

ومرر ويليان كرة رائعة إلى أوباميانغ في الناحية اليسرى وانطلق المهاجم الجابوني إلى وسط الملعب قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في مرمى ماريك روداك.

وأنقذ حارس فولهام فرصة من مدى قريب من أوباميانغ الذي سدد كرة أبعدها أحد المدافعين من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

وحتى مع تأخره 3-صفر لم يستطع فولهام الخروج من منتصف ملعبه وتعرض دفاعه لخطر دائم أمام هجوم أرسنال.