وقال منسق الشؤون الصحية في النادي إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالجين، قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور غدا الأحد، جاءت إيجابية.

وأضاف مسؤول النادي أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب يالجين رغم النتيجة الإيجابية للفحص.

وأقيمت أمس الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية، وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزاسبور.