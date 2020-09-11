وقالت الصحيفة إن النادي الكتالوني يسعى لإعادة بيليرين إلى "كامب نو" حتى يكون بديلا للبرتغالي سيميدو، الذي أصبح خارج حسابات المدرب رونالد كومان.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى أن "أفضل خيار" للتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما هي "استعارته".

ولا يبدو أن "البارصا" قادر حاليا على دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو (قيمة الصفقة) بسبب الظروف الاقتصادية من جراء فيروس كورونا.

ولأجل ذلك، يدرس النادي إمكانية التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وأبرزت "ماركا" أن هذا الخيار لن يكلف النادي أي شيء، خاصة وأن راتب اللاعب السنوي لا يتعدى 4 ملايين يورو.

يشار إلى أن بيليرين يربطه عقد مع أرسنال، يمتد إلى غاية يونيو من عام 2023.