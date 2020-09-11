وذكرت وكالة "رويترز" أن المباراة انتهت بفوز أزارينكا على وليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 1-6 و6-3 و6-3. وبهذه الخسارة، حرمت سيرينا وليامز من فرصة معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى.

واستهلت سيرينا الفائزة باللقب ست مرات، المباراة بسلسلة من الضربات الناجحة باستاد آرثر آش، وحسمت المجموعة الأولى في أكثر مننصف ساعة بقليل.

لكن أزارينكا، التي تخوض الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في سبعة أعوام، زادت إيقاعها في المجموعة الثانية وتفوقت في سلاسل تبادل الضربات القوية.

وواصلت اللاعبة الحاصلة على لقب أستراليا المفتوحة مرتين، الضغط في المجموعة الفاصلة مع معاناة سيرينا البالغ عمرها 38 عاما من إصابة في الكاحل الأيسر، لتحجز مكانها في النهائي بضربة إرسال ساحقة.

وتلعب أزارينكا ضد نعومي أوساكا في مباراتها النهائية الثالثة على ملاعب فلاشينج ميدوز، السبت، بعدما خسرت أمام سيرينا في 2012 و2013.