كوتينيو قد يكون واحدا من مفاتيح خط الوسط في منظومة المدرب الهولندي رونالد كومان الموسم المقبل، ويريد التعبير عن نفسه بأفضل شكل للمدرب الجديد لدى العودة إلى برشلونة، أمر قد يفيد النادي الكتالوني فنيا، لكنه أيضا يفيد ليفربول الذي ينتظر مشاركة البرازيلي في 15 مباراة كي يحصل على أموال إضافية، ويواصل التكسب من أكبر صفقة بيع لاعب في تاريخه.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، أن المبلغ يعد واحدا من البنود التحفيزية في العقد، الذي أبرم بين ليفربول وبرشلونة وانتقل بمقتضاه كوتينيو إلى النادي الكتالوني مقابل 145 مليون جنيه إسترليني مطلع عام 2018.

ويبدو كومان مقتنعا بإعادة تقديم كوتينيو في برشلونة ضمن خططه لتغيير التشكيلة، التي أنهت الموسم الماضي بشكل جذري.

لكن كومان هو من حفز اللاعب للعودة، وفقا لوكيله كيا غورباتشيان الذي قال لـ"توك سبورت": "كومان تحدث معه مباشرة بعد انتهاء دوري الأبطال وأخبره أنه في خططه إلى حد كبير ويود أن يعود، كان مقررا أن يعود في السابع من سبتمبر وفق برنامج برشلونة ولكنه فضّل العودة مطلع سبتمبر كي لا يخسر المستوى واللياقة، ويتدرب في الوقت الراهن مع برشلونة".

وأضاف: "كل الصفقات التي جلبها برشلونة تغيرت الأمور معها، كوتينيو وديمبلي وغريزمان سيكونون جزءا من الفريق الموسم المقبل"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولو كان المدرب كيكي سيتين موجودا في صفوف الفريق، لتبخر هذا البند ربما لأنه لم يكن يرغب على الأرجح في الاستعانة بكوتينيو، لكن الحال تبدلت بعد مساعدة كوتينيو بايرن ميونخ في الفوز على برشلونة 8-2 والفوز بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عددا من أندية البريميرليغ مثل أرسنال وتوتنهام وليستر سيتي أبدت اهتماما للحصول على خدمات النجم البرازيلي.