ولم يشهد "البريميرليغ" انتقالات كثيفة مثل العادة، لكن لاعبا جديدا واحدا دخل قائمة الأعلى أجرا من الباب الكبير، وهو الألماني كاي هافيرتس نجم تشلسي الجديد.

وجدير بالذكر أن النجم الغابوني بيير أيميريك أوباميانغ، هداف أرسنال، من المتوقع أن يوقع عقدا جديدا مع فريقه في الأيام المقبلة، يجعله من بين أغنى 3 نجوم في الدوري.

ومع انطلاق الموسم الجديد، لا يزال الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حامي عرين مانشستر يونايتد، الأعلى أجرا في الدوري، براتب قدره 21.5 مليون يورو سنويا، وهو اللاعب الوحيد الذي يتجاوز راتبه السنوي عتبة الـ20 مليون يورو.

وفي المركز الثاني، يحل أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الماضي، البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 18.4 مليون يورو سنويا.

وحل الألماني هافيرتس ثالثا، بانتقاله لتشلسي، الذي سيمنحه 17.8 مليون يورو سنويا، بفارق يقارب الضعف عن ثاني أكبر راتب في الفريق اللندني.

ويأتي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ رابعا، براتب 17.2 مليون يورو سنويا مع فريقه مانشستر سيتي.

وفي المركزين الخامس والسادس، يحلّ نجمين يعتبرهما متابعو الكرة "غير مستحقين" لتلك المبالغ الضخمة التي تنفق لأجلهما، فكلاهما لم يعطي المرجو منه مع فريقه، وهما الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال، حيث يتقاضيان 16.6 مليون يورو و15.4 مليون يورو على التوالي.

ويأتي المهاجم الفرنسي الشاب أنتوني مارشيال هداف مانشستر يونايتد بالمركز السابع براتب يبلغ 14.3 سنويا، يليه هداف مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو براتب 13.2 مليون يورو.

ويحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثامن، براتب ضخم يبلغ 11.4 مليون يورو سنويا، متساويا مع 3 آخرين، هم الإنجليزي هاري كين والفرنسي تانغي ندومبيلي (توتنهام هوتسبر)، والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

ويعتبر النجم المصري اللاعب الوحيد من خارج قارة أوروبا، في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري، ولكن يتوقع أن ينضم إليه نجم الغابون أوباميانغ مع توقيع العقد الجديد.

رواتب منخفضة لنجوم مؤثرين

وتكشف قائمة الرواتب بعض النجوم "المظلومين" نسبيا، بسبب تألقهم اللافت بالدوري، ورواتبهم التي لا تعكس ذلك، إما بسبب عقودهم القديمة التي لم يحن وقت تجديدها، أو لأنهم قادمون من دوريات بأجور منخفضة جدا.

من بين أبرزهم نجمي ليفربول، السنغالي ساديو ماني والإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد، اللذان كانا ضمن المرشحين الخمسة لجائزة أفضل لاعب بالموسم هذا العام.

ويتقاضى ماني 5.7 مليون يورو سنويا، بينما يتقاضى المدافع الشاب أرنولد 2.3 مليون يورو سنويا، ولكن يتوقع أن يتضاعف راتبيهما مع تجديد العقود.

أما برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، فيتقاضى 5.7 مليون يورو سنويا، وذلك لأنه أتى من الدوري البرتغالي مطلع العام، ولم يتوقع أن يصعد سلم النجومية بسرعة فائقة، جعلته من أهم اللاعبين بالدوري.

كما يتقاضى نجم مانشستر سيتي الصاعد، فيل فودين قرابة 700 ألف يورو سنويا فقط، وذلك لأن عقده لم يتجدد منذ تصعيده للفريق الأول قادما من أكاديمية النادي.

وهذه قائمة اللاعبين الذين يتقاضون أكثر من 10 ملايين يورو سنويا في البريميرليغ:

1- الإسباني دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد) 21.5 مليون يورو سنويا

2- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 18.4 مليون يورو سنويا

3- الألماني كاي هافيرتس (تشلسي) 17.8 مليون يورو سنويا

4- الإنجليزي رحيم ستيرلنغ (مانشستر سيتي) 17.2 مليون يورو سنويا

5- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد) 16.6 مليون يورو سنويا

6- الألماني مسعود أوزيل (أرسنال) 15.4 مليون يورو سنويا

7- الفرنسي أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) 14.3 مليون يورو سنويا

8- المصري محمد صلاح (ليفربول) 11.4 مليون يورو سنويا

9- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 11.4 مليون يورو سنويا

10- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبر) 11.4 مليون يورو

11- الفرنسي تانغي ندومبيلي (توتنهام هوتسبر) 11.4 مليون يورو

12- البرازيلي ويليان (أرسنال) 11 مليون يورو سنويا

13- الفرنسي ألكساندر لاكازيت (أرسنال) 10.45 مليون يورو سنويا

14- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) 10.3 مليون يورو سنويا