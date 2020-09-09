وسجل قائد البرتغال الهدف الأول قبل الاستراحة لينضم إلى علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع إيران.

وشكل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما تهديدا مستمرا لدفاع السويد في بداية المباراة وفي واحدة من المحاولات ضرب مصيدة التسلل لكن حارس السويد روبن أولسن أبعد الخطر.

لكن الأمور تغيرت تماما بعد طرد غوستاف سفنسون لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على غواو موتينيو عند حافة منطقة الجزاء قبل الاستراحة.

وانبرى رونالدو لتسديد الركلة الحرة ووضعها بشكل رائع من فوق الحائط البشري قبل أن يحتفل بالهدف المئة مع زملائه.

وعانى منتخب السويد لاحتواء خطورة الفريق الزائر قبل أن يضاعف رونالدو الغلة في الدقيقة 73 بتسديدة أخرى رائعة من خارج المنطقة ليصبح على بعد ثمانية أهداف من معادلة رقم دائي القياسي. وقال موتينيو إن منتخب السويد جعل الأمور صعبة على البرتغال في البداية لكن الأمور تبدلت بعد طرد سفنسون.

وأضاف "بالطبع استفدنا من حالة الطرد وحاولنا خلق مساحات بالكرة وسجل رونالدو هدفين رائعين".

وتتصدر البرتغال المجموعة الثالثة بعد انتصارين متفوقة بفارق الأهداف على فرنسا التي فازت على كرواتيا 4-2 بينما تحتل السويد المركز الثالث وتتذيل كرواتيا الترتيب.

وتلتقي فرنسا مع البرتغال في قمة المجموعة في باريس في 11 أكتوبر بينما تستضيف كرواتيا منافستها السويد في اليوم ذاته.