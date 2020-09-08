وبعد 6 مواسم خاضها سواريز بجوار ميسي في برشلونة، حان الوقت الآن له للعب بجوار رونالدو في يوفنتوس، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يلعب بجوار الاثنين خلال مشواره، فمن هم البقية الذين خاضوا هذه التجربة؟.

مارتن كاسيريس

المدافع الأوروغواياني كاسيريس لعب 17 مباراة مع برشلونة فقط، قبل أن يلعب مباريات محدودة بجوار رونالدو في يوفنتوس العام الماضي.

هينرك لارسون

أسطورة منتخب السويد استطاع اللحاق بالأسطورتين قبل الاعتزال، حيث خاض بعض المباريات في برشلونة مع ميسي، المراهق وقتها، قبل أن ينضم في مغامرة أخيرة مع رونالدو في مانشستر يونايتد في 2007.

إيزكويل عاراي

قضى المدافع الأرجنتيني غاراي معظم فترة لعبه في ريال مدريد على مقاعد البدلاء، لكنه خاض بعض المباريات بجوار رونالدو، كما أنه لعب بجوار ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

باولو ديبالا

خاض ديبالا مباريات كثيرة مع ميسي في منتخب الأرجنتين، ومثلها مع رونالدو في الموسمين الماضيين بقميص يوفنتوس.

أندريه غوميز

لاعب الوسط البرتغالي غوميز قدم مستوى متواضعا بجانب ميسي في خط وسط برشلونة، مما دفعه للانتقال إلى إيفرتون الإنجليزي، كما أنه لعب بجوار رونالدو في المنتخب البرتغالي.

فيرناندو غاغو

لاعب الوسط الأرجنتيني غاغو لعب في نهاية مسيرته مع رونالدو في ريال مدريد، كما جاور ميسي في منتخب الأرجنتين.

غابرييل هاينتزه

خاض هاينتزه 75 مباراة مع رونالدو بقميص مانشستر يونايتد، كما جاور ميسي في منتخب الأرجنتين.

نيلسون سيميدو

ظهير برشلونة سيميدو لعب المواسم الماضية مع ميسي، كما أنه مواطن رونالدو في المنتخب البرتغالي.

كارلوس تيفيز

خاض المهاجم الأرجنتيني الموهوب تيفيز قرابة 80 مباراة بجوار رونالدو في مانشستر يونايتد، وحققا دوري أبطال أوروبا معا، كما أنه لعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

ديكو

البرتغالي ديكو لعب مع ميسي في برشلونة، في سنواته الأخيرة هناك، كما جاور رونالدو بالمنتخب البرتغالي.

غونزالو هيغواين

مهاجم الأرجنتين "المنحوس" كان زميل ميسي الرئيسي بمنتخب "التانغو" لأعوام، قبل أن يصبح زميلا لرونالدو في خط هجوم يوفنتوس.

أنخيل دي ماريا

يعتبر دي ماريا من أنجح النجوم الذين لعبوا بجوار ميسي ورونالدو، حيث كان نجما كبيرا في ريال مدريد مع النجم البرتغالي، كما أنه من العناصر الرئيسية بجوار ميسي في منتخب الأرجنتين.

جيرارد بيكيه

خاض بيكيه مع ميسي 484 مباراة بقميص برشلونة، كما أنه كان له تجربة قصيرة مع رونالدو في مانشستر يونايتد، عندما كان شابا صغيرا.