ورحب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، بقرار السماح لنحو سبعة آلاف مشجع بحضور مباراة دوري الدرجة الثانية بين فريقي أوكسير وكليرمونت في نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.

وكان فريق أوكسير قد حصل على إعفاء من المحافظة، ما جعل المباراة التي ستجري يوم 12 سبتمبر هي الأولى التي سيحضرها أكثر من 5 آلاف مشجع منذ وضع القانون لهذا الموسم.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان السبت: "يرحب الدوري الفرنسي بالقرار"، مضيفا أنه يأمل أن تحذو الأندية الأخرى حذوها.

يشار إلى أنه بسبب القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، فإنه يُسمح بحد أقصى لخمسة آلاف متفرج بحضور المباريات، ما لم تحصل الأندية على إعفاء خاص من السلطات المحلية.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المشجعين ارتداء الكمامات داخل الملعب والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.