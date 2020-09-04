وتأتي الرسالة بعد أيام قليلة من إعلان الدوري أن ميسي ما زال يخضع لعقد حتى يونيو 2021 ولا يمكنه الرحيل عن برشلونة دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وفي الرسالة، التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس"، عارض خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ذلك وقال إن العقد يسمح لابنه بالرحيل مجانا في نهاية الموسم الذي تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستند ليونيل ميسي إلى بند في العقد ليغادر برشلونة الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من خسارة الفريق المهينة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدعي برشلونة أن البند انتهى في 10 يونيو، وأخبر ميسي بأنه يجب عليه البقاء حتى نهاية عقده أو دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأرسلت رسالة خورخي ميسي، وهو أيضا وكيل نجله، بعد يومين من عدم التوصل لاتفاق في لقاء بينه وبين رئيس نادي برشلونة غوسيب بارتوميو.

وإلى جانب عدم اليقين بشأن مستقبل ميسي، ما زال برشلونة غارقا في أزمة بعد ثلاثة أسابيع من الخسارة أمام بايرن ميونيخ في 14 أغسطس.

وهناك القليل من الدلائل على أن النادي على وشك العودة إلى المسار الصحيح قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم الجديد.

وينصب تركيز النادي الفوري على محاولة إقناع ميسي بتغيير رأيه بشأن الرحيل، حيث قال بارتوميو والمدير الفني القادم رونالد كومان إن مشروع إعادة هيكلة الفريق يدور حول المهاجم الأرجنتيني، لذا فإن إقناعه بالبقاء هو المفتاح للمساعدة في إخراج النادي من واحدة من أسوأ أزماته على الإطلاق.

وإذا لم يغيّر ميسي رأيه، فقد تنشأ معركة قانونية طويلة، ما يضر بعملية إعادة هيكلة برشلونة الذي سيبدأ موسمه أمام فياريال في الدوري الإسباني نهاية الشهر الجاري.

وإلى جانب ذلك فإنه من غير الواضح ما الذي سيحدث لباقي الفريق بعد إعلان بارتوميو وكومان إدخال تغييرات "عميقة" على الفريق الأول.