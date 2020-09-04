وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير قد فجّر مفاجأة تتعلق باختفاء كأس الأمم الأفريقية من داخل مقر الاتحاد، وهو الكأس الذي تحتفظ به مصر بعد فوزها باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وذكر بيان للاتحاد الذي تديره لجنة خماسية مؤقتة، أن هذه الكؤوس كان من المقرر أن يتم الاستعانة بها في مشروع تطوير تعتزم إدارة الاتحاد القيام به، يتضمن إنشاء متحف للكرة المصرية داخل مقر الاتحاد.

وأضاف البيان أن التحقيقات الجارية ستبحث في علاقة واقعة الاختفاء بحادث حريق اتحاد الكرة الذي وقع عام 2013، بعد هجوم مجموعة من شباب "الألتراس"، في أعقاب حكم قضائي صدر حينها على المتهمين في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد".