وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه الذي أوضح الشهر الماضي انه لن يتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم "مع إبداعاته وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)".

وخاض البرازيلي، البالغ من العمر 28 عاما، أحد أبرز مواسمه بعدما كان مر بفترة محبطة في برشلونة عقب انتقاله من ليفربول الإنجليزي عام 2018.

وسجّل كوتينيو 11 هدفا، وصنع 9 أخرى، في 38 مباراة مع بايرن في كل المسابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة التاريخية التي فاز فيها أبطال أوروبا على الفريق الكتالوني 8-2 في ربع نهائي البطولة القارية.

وكافح كوتينيو من أجل المشاركة كأساسي في تشكيلة المدرب هانز فليك منذ حلوله بديلا للكرواتي المقال نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، بعدما فضل فليك توماس مولر عليه في خط الوسط الهجومي.

وحصل الفريق الألماني على خدمات البرازيلي "المؤقتة" من برشلونة مقابل 8.5 مليون يورو (10 ملايين دولار) مع خيار الشراء، لكن بايرن فضل عدم تفعيل هذا البند الذي كان سيكلفه 120 مليون يورو.

وأضاف رومينيغه "من الصعب علينا القيام بأي استثمارات أخرى بهذا الحجم في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة".

ويبدو أنه سيكون لكوتينيو دورا أكبر في برشلونة مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، بعدما سرت شائعات حول اتصال جرى بين الاثنين، هذا الأسبوع، حيث أكد كومان لكوتينيو أنه جزء من مخططه للموسم المقبل، لاسيما بعد اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.