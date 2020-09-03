وفي طقس حار تصبب إدموند عرقا بينما واصل جوكوفيتش الهادئ طريقه إلى حلم إحراز اللقب 18 في البطولات الأربع الكبرى، كما عزز سجل انتصاراته في 2020 إلى 25 فوزا، دون هزيمة.

وهذه هي ثاني أفضل بداية للاعب الصربي في موسم، إذ سبق له الانتصار في أول 41 مباراة له في عام 2011.

وحسم إدموند المجموعة الأولى المتكافئة لصالحه بضربة إرسال ساحقة ليفوز بالشوط الفاصل بنتيجة 7-5.

وتحسن أداء جوكوفيتش عند امتلاك الإرسال بعد أخطائه في المجموعة الأولى، إذ كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية بعد خطأين مزدوجين من إدموند، في طريقه نحو إدراك التعادل.

وامتلك جوكوفيتش زمام المبادرة مرة أخرى في المجموعة الثالثة، وكسر إرسال إدموند مرتين متتاليتين ليتقدم 4-1 لكنه عانى لحسم المجموعة إذ قلص اللاعب البريطاني الفارق إلى 5-4، قبل أن يصمد اللاعب الصربي ليتقدم 2-1.

ثم انهارت مقاومة إدموند عندما كسر جوكوفيتش إرساله في بداية المجموعة الرابعة ليوجه اللاعب الصربي الضربة القاضية بعد ذلك ويحسم المباراة.

لكن جوكوفيتش الذي يثير الجدل مؤخرا بشأن إعلانه عن تأسيس اتحاد للاعبين المحترفين لا يحظى بموافقة الكثير من نجوم التنس، ظهر في لقطة غريبة عقب المباراة حين راح يحيي جماهير "افتراضية" بالملعب الخالي تماما، وفق ما أوردت شبكة "إي إس بي إن".

وتقام البطولة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" من دون أي حضور جماهيري نظرا لتداعيات فيروس كورونا.