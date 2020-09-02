والثلاثاء، فقد ميسي رسميا ناديا محتملا ارتبط اسمه بفكرة التعاقد مع "البرغوث" بعدما أكد أكد المدير الرياضي لإنتر ميلانو الإيطالي، ببيرو أوزيليو، أن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليست من ضمن خطط النادي أو من قدرته.

وقال أوزيليو في تصريح لقناة "سكاي سبورت" بمناسبة افتتاح موسم التعاقدات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم: "لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار"، في اشارة إلى طرح اسم وصيف إيطاليا في الموسم المنصرم كأحد ابرز الأندية الطامحة للتعاقد مع حامل الكرة الذهبية 6 مرات، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما أوردت مصادر إعلامية عدة.

وكان ميسي أبلغ برشلونة، الذي أمضى معه طيلة مسيرته الكروية، أنه يرغب بفك ارتباطه معه الأسبوع الماضي، مما اثار عاصفة من التكهنات بشأن وجهة "البرغوث" المقبلة.

واضاف أوزيليو "لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماما (..) واقعنا أن السوق حذرة".

واغتنم أوزيليو الفرصة لتأكيد وجود مفاوضات بين إنتر ميلانو مع روما للتعاقد مع المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف، ولتأكيد بقاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أعرب برشلونة عن اهتمامه به قبل أشهر.