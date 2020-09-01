وبحسب تقارير صحفية، فان رئيس نادي بينارول التقى فورلان وأبلغه قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته، في أعقاب خسارة الفريق أمام مونتيفيديو وندررز المتصدر صفر-2، ليصبح بينارول سابعا متخلفا بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق في حسابه على "تويتر": "يتعين علي ترك بينارول"، شاكرا فريقه السابق على "الفرصة" التي منحه إياها، ومضيفا: "لقد كانت فخرا لي".

وأوضح فورلان الذي سجل 36 هدفا في 112 مباراة دولية مع منتخب بلاده: "لا أشعر بأي ندم. إنها كرة القدم".

وكان فورلان اختير افضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، كما توج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية عامي 2005 و2009.