وجاء في بيان للنادي "أي سي ميلان سعيد بالإعلان أن زلاتان إبراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2021".

وانضم إبرا (38 عاما) إلى ميلان في يناير الماضي، من لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، بعقد لستة أشهر.

ومنذ عودته الثانية إلى ملعب سان سيرو، بعد فترة أولى بين 2010 و2012، سجل 11 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات منها 10 أهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، وساهم في قيادة الفريق إلى المركز السادس المؤهل إلى الدور التمهيدي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتابع بيان النادي اللومباردي "اليوم (الاثنين) انضم إبراهيموفيتش إلى زملائه والمدرب ستيفانو بيولي في ميلانيلو سبورت سنتر حيث شارك في الحصة التدريبية الأولى للموسم".

وأفادت تقارير صحفية محلية أن ميلان توصل إلى اتفاق مع لاعبه يتقاضى بموجبه راتب قدره 7 ملايين يورو للعام الإضافي.

وسبق أن ألمح إبرا إلى أنه سيبقى مع ناديه عندما نشر، الجمعة، صورة عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيها مرتديا قميص النادي مع الرقم 21 الذي لعب به هذا الموسم، شاطبا الرقم 2 مستبدلا إياه بالرقم 1 ليصبح 11، وهو الذي لعب به في الفترة الأولى، مردفا بتعليق "كما قلت أنا فقط استعد أي سي ميلان".

وخلال الفترة الاولى في النادي سجل "السلطان" 56 هدفا في 85 مباراة بجميع المسابقات، حيث فاز مع ميلان بلقب "سيري أ" تحت إشراف المدرب ماسيميليانو أليغري عام 2011، وهو آخر فوز للفريق العريق ببطولة الدوري.