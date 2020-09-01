وسيقام الكلاسيكو المرتقب الأول، الذي قد يشهد غياب نجم برشلونة ليونيل ميسي، على ملعب الاخير في "كامب نو" في 25 أكتوبر.

ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 أبريل 2021 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، في مسعى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على اللقب الذي احرزه في يوليو الماضي.

ومن غير الواضح ما إذا سيكون نجم برشلونة ليونيل ميسي حاضرا في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، وهو غاب الاثنين عن الحصة التدريبية الاولى بإشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعدما تغيّب الأحد، عن جلسة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام إلتشي، مثل ريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى، إلا أنه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الماضي في المسابقات الأوروبية التي انتهت في أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به "كوفيد-19" بعد توقف المنافسات القارية لأكثر من 4 أشهر.

وسيتم تأجيل أيضا مباراة أتلتيكو مدريد الافتتاحية على أرضه أمام إشبيلية، للسبب ذاته.

لذا، ووفق التعديل المتوقع، سيبدأ النادي الملكي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار ضد ريال سوسييداد في 20 سبتمبر، على أن يستضيف برشلونة فريق فياريال بعدها بأسبوع في أولى مبارياته.

وستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، ووفق بروتوكول صحي صارم للحؤول دون تفشي فيروس كورونا.

ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر، أي بعد 8 أسابيع على انتهاء الموسم الماضي في 19 يوليو.