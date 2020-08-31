وأمضى مهاجم برشلونة ليونيل ميسي عدة سنوات في أكاديمية "نيويلز أولد بويز" بروزاريو بالأرجنتين، وذلك قبل أن ينتقل إلى أوروبا وهو في سن المراهقة.

وفي حديث للقناة الخامسة التابعة للتلفزيون الأرجنتيني، قال ألبرتو فيرنانديز موجها حديثه لميسي: "أنت في قلوب الأرجنتينيين ولم نتمكن من مشاهدتك وأنت تلعب في بلدك".

وأضاف الرئيس الأرجنتيني: "أطلب منك يا ميسي أن تمنحنا متعة اللعب وإنهاء مسيرتك الرياضية في ناديك نيويلز أولد بويز".

وتابع فيرنانديز قائلا: "إذا لم ينهي مسيرته في برشلونة فعليه أن يفعلها بنيويلز أولد بويز على غرار مارسيلو بيلسا".

وردا على سؤال يتعلق بأفضلية ميسي مقارنة بدييغو مارادونا، أوضح فيرنانديز: "ميزة مارادونا العظيمة أنه كان وحده ضد العالم، لم أر قط لاعبا مثل مارادونا".

وتابع: "أقولها بصدق، لدي إعجاب عميق بمارادونا أكثر من ميسي لأنه جاء من نادي أرجنتينوس جونيورز"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واختتم فيرنانديز حديثه بالقول: "إعجابي بمارادونا نابع من مشاهدتي له وهو يلعب كما لو أنه يتحدى العالم. إنه نوع من المقاتلين الذين يتمتعون بقوة خارقة".