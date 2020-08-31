وأكد نيمار بقاءه مع النادي الباريسي في مقابلة مع مجلة النادي الاثنين، حيث قال: "سأبقى وأريد العودة إلى نهائي دوري الأبطال، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعد نيمار (28 عاما) الذي تُوّج بأربعة القاب محلية مع سان جرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعدما استقدمه الفريق مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في صيف 2017.

وسجل النجم البرازيلي 19 هدفا في 27 مباراة لسان جرمان الموسم المنصرم، وأضاف 12 تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني توماس توخل.

وشهد سان جرمان رحيل عدد من نجومه على غرار هدافه التاريخي الأوروغوياني أدينسون كافاني، وقائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا، والظهير البلجيكي توما مونييه.