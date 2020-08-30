وأحرز أنطوني ديفيز 43 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 36 نقطة ليقودا فريق الليكرز للفوز على تريل بليزرز بواقع 131-122.

واستحوذ ديفيز على 9 كرات مرتدة مقابل 10 كرات مرتدة استحوذ عليها جيمس، الذي مرر أيضا 10 كرات حاسمة ليحقق 3 أرقام مزدوجة، من بينها تسجيل 30 نقطة على الأقل، للمرة 13 وهو رقم قياسي، بحسب ما ذكرت رويترز.

وسجل سي.جيه ماكولوم 36 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة بينما أضاف كارميلو أنطوني 27 نقطة لصالح تريل بليزرز الذي لعب بدون داميان ليلارد الذي تعرض للإصابة في المباراة الرابعة.

وفاز ليكرز بالمباريات الأربع الأخيرة في السلسلة بعد انتصار بورتلاند في المباراة الأولى ليتفوق 4-1.

وأحرز كنتافيوس كولدويل-بوب 14 نقطة وأضاف دوايت هاوارد 11 نقطة مع ليكرز الذي نجح في 14 من 36 محاولة تصويب ثلاثية.

وسجل يوسف نوركيتش 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما أحرز جاري ترينت جونيور 16 نقطة وأنفيرني سيمونز 13 نقطة لصالح بورتلاند.

وانتصر ليكرز في مواجهة بالأدوار الإقصائية لأول مرة منذ فوزه على دنفر ناغتس في الجولة الأولى عام 2012 خلال حقبة كوبي برايانت.

ويلتقي ليكرز مع الفائز من مواجهة هيوستون روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر في قبل نهائي القسم الغربي.

وحقق روكتس فوزا ساحقا 114-80 على ثاندر الليلة الماضية ليتقدم 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.