وصمد اللاعب الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أمام إرسال راونيتش القوي ليحقق انتصاره 23 في العدد ذاته من المباريات في 2020 وحصد اللقب 80 في مسيرته وعادل رقم رفائيل نادال القياسي بالحصول على 35 لقبا في بطولات الأساتذة.

وبسبب إصابته في الرقبة عانى ديوكوفيتش مبكرا وارتكب أربعة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى.

واستغل راونيتش مشاكل إرسال منافسه المصنف الأول عالميا وأنهى المجموعة الأولى في 30 دقيقة.

لكن ديوكوفيتش، الذي انتصر في جميع مبارياته العشر ضد الكندي راونيتش البالغ عمره 29 عاما، استعاد إيقاعه في المجموعة الثانية وفاز بأربعة أشواط متتالية في المجموعة الفاصلة.

وأقيمت البطولة، التي تأتي كاستعداد أخير قبل انطلاق أميركا المفتوحة بعد غد الاثنين، بدون جماهير في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك بدلا من مكانها المعتاد في سينسناتي بولاية أوهايو.