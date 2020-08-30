وسجل سالم الدوسري (8) والفرنسي بافيتيمبي غوميش (40 من ركلة جزاء و53 و56 من ركلة جزاء) أهداف الهلال، وعبد الرحمن اليامي (3) هدف الحزم.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة بفارق ست نقاط أمام مطارده المباشر بطل الموسم الماضي النصر الذي تغلب على ضيفه الفيحاء 2-1، علما بأن الهلال يتفوق على النصر في المواجهات المباشرة (خسر على أرضه 2-1 وفاز خارج قواعده 4-1).

وهو اللقب الثالث للهلال في الأعوام الأربعة الأخيرة بعد ثنائيته موسمي 2016-2017 و2017-2018، والسادس عشر في تاريخه معززا صدارته للأندية الأكثر تتويجا باللقب بفارق سبعة ألقاب عن جاره النصر.

ويعتبر الهلال أول فريق سعودي يتوج بلقب الدوري المحلي ولقب دوري أبطال آسيا في موسم واحد.

وكان الحزم البادئ بالتسجيل عبر اليامي (3 )، لكن الهلال أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدوسري (8)، قبل أن يضرب غوميس بقوة ويسجل ثلاثية في الدقائق 40 من ركلة جزاء تسبب فيها حارس مرمى الحزم مليك عسله بإعاقة الإيطالي سيباستيان جوفينكو، و53 بضربة رأسية إثر تمريرة من ياسر الشهراني، و56 من ركلة جزاء اصطادها بنفسه إثر عرقلته من عبدالله الشمري.

وفي المباراة الثانية، حقق النصر فوزه الخامس على التوالي وكان بشق النفس على ضيفه الفيحاء 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتقدم الفيحاء بهدف الملغاشي فانيفا أندرياتسيما (7) ورد النصر بهدفين سجلهما المغربي عبد الرزاق حمدالله (10 من ركلة جزاء و90).

وخطف أبها نقطة ثمينة من جاره ضمك عندما فرض عليه التعادل 2-2 في دربي عسير على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل الأرجنتينيان إيميليو زيلايا (8) وسيرخيو فيتور (45) هدفي ضمك، وحسن القيد (15) وكريم العواضي (89) هدفي أبها.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر فيما بقي أبها في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وودع العدالة الدرجة الاولى بتعادله مع الرائد 1-1 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل المغربي جلال الداودي (76) هدف الرائد، ونايف هزازي (90 من ركلة جزاء) هدف العدالة.

ورفع الرائد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، والعدالة إلى 21 نقطة في المركز الأخير.



