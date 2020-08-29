وتقام مباراة الدرع الخيرية تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وتمت المباراة بلا حضور جماهيري بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وفاز أرسال بركلات الترجيح 5-4، بعدما تعادل الفريقيان 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب "ويمبلي" في لندن، وفق "فرانس برس".

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12، وأدرك البديل الياباني تاكومي ميناميتو التعادل في الدقيقة 73.

وهي المرة السادسة عشرة التي يتوج بها أرسنال بلقب درع المجتمع، ليفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجا باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقبا).

وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني، ميكل أرتيتا، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانكليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشلسي.

في المقابل، فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 عندما تغلب على تشلسي.

كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15يوليو الماضي.

وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وهو الفوز الثاني لارسنال على ليفربول في أربع مواجهات بينهما في الدرع الخيرية بعد الأول عام 2002 بهدف وحيد، مقابل خسارتين 1-3 عام 1979، وصفر-1 عام 1989.