وأطلق اللاعب الصربي الحائز على 17 بطولة كبرى 14 ضربة إرسال ساحقة ليحافظ على عدم خسارته في 2020، ويمدد رقمه القياسي إلى 22 انتصارا متتاليا، بفوزه الأخير في ملاعب فلاشينغ ميدوز التي تستضيف بشكل استثنائي البطولة المقامة دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

وتماسك جوكوفيتش، الذي كان يعاني من إصابة في رقبته وتلقى مساعدة أحد أطباء البطولة في المجموعة الثانية، في المجموعة الثالثة وأجبر روبرتو باوتيستا أغوت على خوض شوط فاصل قبل حسم الفوز.

وسيلتقي مع الكندي ميلوش راونيتش الذي استخدم ضربات إرساله المرعبة ليهزم المصنف السادس عالميا سيتفانوس تيتيباس 7-6 و6-3 في قبل النهائي.

وأطلق راونيتش، الذي هزم منافسه اليوناني البالغ من العمر 22عاما أيضا في الدور الثالث لأستراليا المفتوحة هذا العام، 12 ضربة إرسال ساحقة، وحسم 90 بالمئة من نقاط إرساله الأول، ليحجز مقعدا في النهائي 22 في مسيرته.