ورد مهاجم بايرن ميونيخ بشكل مازح، على إمكانية تعاقد النادي البافاري، المتوج مؤخرا بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأن بطل الـ"بوندسليغا" لا يتحمل تكلفة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وقال مولر ممازحا عندما سئل خلال حدث ترويجي عن إمكانية ضم ميسي الى بايرن بعد أن تقدم الأرجنتيني بطلب الرحيل عن برشلونة الإسباني: "لقد تحدثت الى مديرنا المالي مرة أو مرتين خلال الأشهر الماضية. لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكننا القيام به".

ويتقاضى ميسي راتبا سنويا يزيد عن 50 مليون يورو بحسب التقارير، أي أكثر بقرابة 3 أضعاف مما يتقاضاه اللاعبون الأعلى أجرا في بايرن ميونيخ، مثل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس القائد مانويل نوير ومولر.

وأقر مولر بأنه لم يتوقع أبدا مغادرة ميسي للنادي الكتالوني قبل اعتزاله اللعب، لكنه قال إنه يتفهم سبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي تسبّب بها خبر إمكانية رحيل الأرجنتيني عن الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 2004.

ورأى مولر الذي أذل ورفاقه برشلونة وميسي باكتساح النادي الكتالوني 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال في طريقهم لإحراز اللقب، أن "حقيقة حدوث بعض التغييرات الآن قد تكون مثيرة للاهتمام لعالم كرة القدم".

وأضاف "بعيدا عن مشجعي برشلونة الذين أتفهمهم تماما (غاضبون من الإدارة ويريدون بقاء ميسي)، لا أحدَ قادر حقا على رؤية هذا الرحيل بعين ناقدة. الناس فضوليون إلى حد ما لمعرفة الطرق الجديدة التي ستفتح" في حال حصل الأرجنتيني على مبتغاه ورحل عن "كامب نو" قبل عام على انتهاء عقده.

ولا يختلف موقف مولر عن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغيه الذي قال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن النادي الألماني "لا يمكنه الدفع للاعب من هذا المستوى"، مشددا "هذا ليس جزءا من سياستنا أو فلسفتنا".