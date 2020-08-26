وتقدمت وليامز، البالغة من العمر 38 عاما، بنتيجة 5-2 في المجموعة الافتتاحية قبل أن تعادل ساكاري النتيجة، لكن اللاعبة الأميركية رفعت مستواها مرة أخرى لتحسم المجموعة الأولى في المباراة التي عطلتها الأمطار.

وتأخرت وليامز 3-1 في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بأربعة أشواط متتالية وكانت ترسل للفوز باللقاء عندما بدأ مستواها في التراجع.

وفرضت عليها ساكاري المصنفة 21 عالميا خوض شوط فاصل قبل أن تعادل النتيجة 1-1 في المواجهة، ثم تقدمت اللاعبة اليونانية 5-صفر في المجموعة الحاسمة وأكملت المفاجأة في ثامن نقطة للفوز بالمباراة بضربة أمامية قوية.

وقالت ساكاري إنها لم تلعب جيدا لكن أبدت سعادتها بالانتصار على المصنفة الثالثة بالبطولة.

وأضافت اللاعبة اليونانية "كنت أعرف أنها ستكون مباراة سيئة من جانبي لكني سعيدة للغاية بالنتيجة. إنها مثل أعلى بالنسبة لي وللعديد من اللاعبات. ما حققته في الرياضة شيء استثنائي ولا أدري إن كان أحد آخر سينجح في تكرار ذلك".

وتلتقي ساكاري في دور الثمانية مع البريطانية جوهانا كونتا التي فازت على فيرا زفوناريفا 6-4 و6-2.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت نعومي أوساكا أداء قويا لتهزم ديانا ياستريمسكا 6-3 و6-1 وتتأهل لدور الثمانية حيث تواجه أنيت كونتافيت التي تغلبت على ماري بوزكوفا 6-3 و6-3.

وسددت أوساكا ثماني ضربات إرسال ساحقة مقابل صفر لياستريمسكا واحتاجت إلى ما يزيد بقليل على ساعة واحدة لتجاوز منافستها الأوكرانية البالغ عمرها 20 عاما.

وقال أوساكا المصنفة رابعة وكانت تخوض مباراتها الثانية فقط منذ استئناف منافسات التنس "الإرسال جزء مهم للغاية من أسلوب لعبي وكنت بحاجة للتركيز فقط. النسبة ما زالت غير مرتفعة ولذلك أتمنى خوض المزيد من المباريات لأتحسن".