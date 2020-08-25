وقال موقع "تي سي سبورت" الأرجنتيني إن ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميا، بأنه قرر فسخ عقده مع الفريق، وأنه لن يكمل مع فريقه الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الأرجنتيني ألفريدو مارتينيز الخبر، مشيرا إلى أن قرار ميسي "نهائي ولا رجعة فيه"، وأنه لن يحضر للفحوصات الطبية القادمة للاعبي الفريق، ولا المعسكر التدريبي المقبل.

وكان من المقرر أن يتخذ النجم الأرجنتيني قراره بشأن البقاء أو الرحيل اليوم الثلاثاء، بعد موسم متواضع للفريق، انتهى بهزيمة "مذلة" على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 بدوري أبطال أوروبا.

ويمثل الخبر صدمة كبيرة لعشاق برشلونة بشكل خاص، وجماهير كرة القدم بشكل عام، خاصة وأن أفضل لاعب في العالم 6 مرات، ارتدى قميص برشلونة منذ عمر 14 عاما، ولم يمثل أي فريق آخر خلال مسيرته الحافلة في الملاعب.