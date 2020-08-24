وكان محمد عبد الشافي قد تعرض للكسر المذكور بسبب التحام وليد سليمان معه، خلال مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز، السبت.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك، أن رحلة علاج عبد الشافي ستستمر لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

والأحد زار سليمان عبد الشافي في المستشفى، وقدم له الاعتذار بعد الواقعة التي قال إنها "غير مقصودة".

لكن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أصدر بيانا رسميا، الاثنين، يؤكد رفض اعتذار سليمان، مشيرا إلى أنه قرر التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا".

وجاء في البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على "فيسبوك": "رفض رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد إصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك".

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن "اعتداء سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين، وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق، رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وتابع البيان: "يؤكد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى، لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري، ويؤكد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان أو رفضه، لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهى، إنما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية".

وأضاف: "الاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه إصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين، مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك مرفوضة أيضا، ويذكرنا الموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)".

وأشار البيان إلى أن نادي الزمالك "من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه، لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع، لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".