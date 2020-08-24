وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن ماغواير ورفاقه قضوا 5 ساعات في "حصة شرب" كلفته مبلغا كبيرا، قبيل اعتقاله في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث تشاجر على ما يبدو مع رجل شرطة.

والسبت أفرجت سلطات الادعاء اليونانية عن ماغواير بعد احتجازه لمدة يومين حسبما أكد ناديه، وقالت الشرطة المحلية إن لاعب منتخب إنجلترا "سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل".

ونقلا عن موقع محلي قالت صحيفة "إيثنوس" اليونانية إن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر، التي تعتبر جنحة في اليونان، وهذا يعني إمكانية عدم مثول اللاعب صاحب الـ27 عاما شخصيا أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري.

وتمت الإجراءات القانونية في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "عقب المثول أمام المحكمة، تأجلت القضية لمنح الفريق القانوني مزيدا من الوقت للاطلاع على تفاصيل القضية".

وأضاف البيان "أقر هاري بأنه غير مذنب بارتكاب أي تهمة. سيكون من غير المناسب بالنسبة للنادي أو للاعب الإدلاء بمزيد من التصريحات بينما تستمر الإجراءات القانونية".

وكان يونايتد أصدر بيانا، الجمعة، أكد فيه علمه بالواقعة، قائلا إن ماغواير يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية في التحقيقات.

وكان ماغواير انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار)، وهو مبلغ قياسي عالمي بالنسبة لمدافع.

وسافر اللاعب لقضاء عطلة في اليونان بعد خروج فريقه من الدوري الأوروبي، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري.