ورصدت العدسات دخول نيمار في نوبة من البكاء حزنا على ضياع حلم تحقيق اللقب الأوروبي الأول مع الفريق الباريسي.

ووسط مواساة الكثير من لاعبي الفريقين لأغلى لاعب في العالم خرج توماس توخيل، المدرب الخاسر بتصريحات عن نيمار والفريق والخسارة، ذات دلالات عدة.

فقد كشف المدرب الألماني أنه لا يجب الاعتماد دائما على نيمار وزميله الفرنس كيليان مبابي من أجل إحراز الأهداف.

ودفع سان جرمان 222 مليون يورو ثمنا لنيمار صيف عام 2017، وهو لا يزال من وقتها أغلى لاعبي في العالم، أما مبابي فانتقل من موناكو في نفس الصيف مقابل رقما هائلا آخر يبلغ 180 مليون يورو.

وفي حديثه عقب نهاية المباراة تجنب توخيل انتقاد الثنائي الموهوب، رغم إهدار الاثنين لأبرز فرص الفريق الباريسي في النصف الأول من المباراة.

وانفرد نيمار بحارس بايرن مانويل نوير الذي استطاع التصدي لتسديدة النجم البرازيلي، بينما أهدر مبابي فرصة رائعة عندما ترك وحيدا في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية لم تهز الشباك.

وقال توخيل لـ"ار ام سي سبورت": لقد افتقدنا إلى الكفاءة (..) نريد أن يسجل كيليان ونيمار في كل وقت. أنا فخور لأن ناي (نيمار) قدم مباراة رائعة أخرى. أظهر قدراته وعقليته. أما بالنسبة لكيكي (كيليان مبابي)، فالأمر صعب، كانت معجزة أنه كان معنا (بعد الإصابة). التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق".

من جهة أخرى، كان توخيل سعيدًا بما قدمه فريقه ضد منافس فاز بجميع مبارياته الإحدى عشرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال توخيل: "كانت معركة حقيقية.. لقد بذلنا كل ما في وسعنا"، لكنه أضاف متحسرا "لم نتمكن من التحكم في النتيجة (..) أشعر بخيبة أمل، ولكن ليس خيبة أمل كبيرة.. (كنت مقتنعا) بأننا إذا سجلنا أولاً، فسنحقق الفوز 1-0 ".