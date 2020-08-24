وفاز بايرن ميونيخ بالمباراة الصعبة بفضل بفضل هدف كينغسلي كومان.

وكان كومان لاعب باريس سان جرمان السابق، ومنتخب فرنسا، موجودا عند الزاوية البعيدة ليقابل تمريرة يوشوا كيميش العرضية الرائعة بضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 59، لينهي إنجازا رائعا من بايرن، الذي حقق إنجازا رائعا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق يتوج بلقب دوري الأبطال بالفوز في جميع مبارياته بالمسابقة وكان عددها 11 لظروف إقامة دوري الثمانية والأربعة من مباراة واحدة بسبب فيروس كورونا.

وجاء الفوز المستحق، الذي تحقق بعد عرض عنيد، ليضمن الفريق الألماني ثلاثية من الألقاب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم مذهل أول، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وتولى فليك مسؤولية الفريق المتعثر في نوفمبر بعد الخسارة 1-5 أمام إينتراخت فرانكفورت، التي أدت إلى إقالة المدرب نيكو كوفاتش وكان الفريق يحتل المركز الرابع في الدوري.

وقال توماس مولر لاعب بايرن "إنه شعور رائع، قطعنا رحلة طويلة"، وفق ما نقلت "رويترز".

"انتفضنا من الحضيض أو على الأقل هذا ما شعرنا به في الخريف (الماضي) وقدمنا مسيرة مذهلة. كنا محظوظين قليلا الليلة ونملك (مانويل) نوير في المرمى".

من جهة أخرى أكد كينغسلي كومان لقناة "أر أم سي": أن "الأحاسيس رائعة، الكثير من السعادة، قليل من الحزن لباريس، لقد حققوا مشوارا رائعا. قلبي كان 100% مع بايرن لأني محترف بنسبة 100%، لكن لن أكذب، رؤية فريقنا هكذا، فهذا يفطر قلبي قليلا..".

وعن مستوى فريقه، قال كومان "حاولنا السيطرة على المباراة، الحفاظ على الضغط. سنحت لهم مرتدات كادت تشكل خطرا، لكن لم نستقبل أي هدف وفزنا، هذا الأهم".

وعما إذا كانت الخبرة لعبت دورا بالتتويج، أضاف كومان "أعتقد أن المباراة تلعب على تفاصيل بسيطة.. باريس قدم مباراة كبيرة ونحن أيضا، أعتقد أنه كان نهائيا جميلا ونحن سعداء كثيرا".

أما الكندي ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن فقال "من كان يتخيّل أن يتوّج شاب من كندا بلقب دوري الابطال؟ قبل سنتين، لو أخبرني أحدهم بذلك لما كنت صدقته".