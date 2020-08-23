وبات إيتيان (18 عاما) على وشك الانتقال إلى ريال أوفيدو، الذي يشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، في صفقة انتقال حر منتظرة خلال أيام.

وبدأ إيتو الابن مسيرته كلاعب في سن مبكرة مع ريال مايوركا الإسباني، الفريق الذي شهد بزوغ نجم والده قبل أن ينتقل منه إلى برشلونة، حيث سطر ذكرى لا تُنسى في الليغا أو دوري أبطال أوروبا.

وفي يوليو الماضي، انتهى عقد إيتيان مع أتلتيكو بالياريس، وأصبح متاحا بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية.

إيتيان، المهاجم الهداف مثل والده، سينضم إلى الفريق الرديف لدى أوفيدو الأسبوع المقبل، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول، وفقا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو".

ويأمل ريال أوفيدو في أن تساعده الصفقة على بلوغ دوري الدرجة الأولى الموسم بعد المقبل، بعد أن أنهى الموسم المنصرم في المركز الخامس عشر.

وسينضم إيتيان إلى نجم إفريقي آخر في أوفيدو، هو الغاني صامويل أوبينغ، الذي يعتمد عليه الفريق كثيرا إلى جانب اللاعب الإسباني الواعد خورخي ماير.