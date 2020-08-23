وكان المصنف الأول على العالم، وبونا كوريتش، وغريغور ديميتروف، أصيبوا بكوفيد 19، المرض الذي يسببه فيروس كورنا، بعدما شوهدوا خلال مشاركتهم في يونيو الماضي في دورة "أدريا تور" في صربيا وكرواتيا، دون الالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأظهرت مقاطع مصورة اللاعبين بينما كانوا يرقصون ويحتضنون بعضهم البعض في سهرة بأحد النوادي الليلية.

وقال جوكوفيتش إنه لا يشعر بالأسف، وذلك في تصريحات أدلى به قبل مشاركته في بطولة "ويسترن آند ساثرن" المفتوحة في نيويورك.

ومضى مؤكدا أنه لا يعتبر مشاركته في هذه البطولة وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقبلة، محاولة لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعته.