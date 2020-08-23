وحقق الزمالك انتصارا عريضا على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إثارة منذ البداية إلى النهاية، وانتهت لصالح الفارس الأبيض الذي تمكن لاعبوه من التعامل بإيجابية مع الفرص التي أتيحت لهم، بينما أهدر لاعبو الأهلي، متصدر الترتيب، فرصا عدة.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من نوعها كان بطلها مهاجم الأهلي مروان محسن الذي يتعرض لانتقادات مستمرة منذ فترة طويلة بسبب تراجع مستواه "الدائم".

وحسب ما كشفت اللقطة الغريبة التي عرضتها قناة "أون تايم سبورتس" تجاهل محسن تمريرة خطيره من زميله بادجي داخل منطقة جزاء الزمالك، كان يمكن أن تضعه وجها إلى وجه أمام حارسه محمد أبو جبل.

ولم يحاول مروان محسن أبدا التعامل مع الكرة "السهلة" التي تم تمريرها إليه، بل تجاهلها ومشى بهدوء في الاتجاه العكسي بعيدا عن مرمى الزمالك، ليحرم الأهلي من فرصة محققة.

ولم يعرف تحديدا لماذا فعل محسن ذلك، لكن الأرجح أنه توقع أن يكون في موقف تسلل "أوف سايد"، وهو الأمر الذي أثبتت الإعادة التلفزيونية بوضوح عدم دقته.

وأثارت الواقعة غضب مشجعي الأهلي الذي نال فريقهم أول خسارة هذا الموسم، فيما لم تتوقف التعليقات في البرامج التلفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "فيلجول" تصريحات متعجبة لمهاجم ونجم الأهلي السابق عماد متعب نصح فيها محسن بالذهاب إلى "إجازة".

وقال متعب: "إذا استمريت بالحديث عن تلك اللقطة لمدة سنة، لن أكتفي (..) "لا أعرف كيف يفكر مروان محسن وما يشغل باله. لا أعرف كيف حدث ذلك".

وتابع متعب موجها حديثه إلى محسن "أنت وجهك إلى الملعب وأمامك لاعبي الزمالك، فكيف فعلت ذلك؟ تلك كارثة. لا يجوز أن تتواجد داخل منطقة الـ18 ولا تعرف أين تقف"، بحسب "فيلجول".

ولا يحظى محسن برضا كثير من جماهير الأهلي منذ بداية الموسم، فيما يرى البعض أنه ينبغي التعاقد مع مهاجمين آخرين لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر.

وتقدم الزمالك مبكرا خلال المباراة عن طريق أحمد سيد "زيزو" (13)، وأدرك الأهلي التعادل بواسطة ياسر ابراهيم (62)، لكن الزمالك سجل هدفين بواسطة مصطفى محمد (72) والبديل اسامة فيصل (90+3).

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة مقلصا الفارق إلى 14 نقطة عن الأهلي المتصدر، علما بأن الزمالك سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم لانسحابه من مباراة الذهاب بين الفريقين، وهي المباراة التي أثارت جدلا واسعا بعدما جاءت بعد أيام على انتصار الزمالك وفوزه بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بالذات في أبوظبي.