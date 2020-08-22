وتجمع عدة آلاف في الشارع الشهير ،الثلاثاء الماضي، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني والوصول لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى.

ولم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى، كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة.

وعن ترتيبات الاستعداد للحدث في باريس قال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا إنه سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه وبالقرب من استاد باريس سان جيرمان مساء الأحد، أثناء إقامة المباراة النهائية.

وأكد وزير الداخلية أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو في العاصمة مساء يوم الأحد أيضا.

ونقلت رويترز عن الوزير "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".

وطالب بعض لاعبي النادي الفرنسي أيضا الجمهور بالتصرف بحذر.

وقال تياغو سيلفا مدافع سان جيرمان في فيديو بثه النادي عبر تويتر "هذه لحظة نادرة ومهمة وأتمنى منكم أيضا احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضي اعتقلت السلطات 37 شخصا للإخلال بالنظام.