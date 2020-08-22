وظهر قيس سعيد في بيت اللاعب الكروي الراحل وهو جالس إلى جانب أفراد العائلة، بحسب ما تناقلت مواقع تونسية.

وعندما خرج الرئيس التونسي من بيت العزاء وجد نفسه محاطا بعدد من المواطنين الذين يحملون هواتفهم لأجل التصوير، فيما كان البعض يوجه له عبارات تأييد.

وتوفي حمادي العقربي، وهو لاعب سابق في منتخب البلاد والنادي الصفاقسي، عن 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويحظى اللاعب بتقدير كبير في تونس، وجرى تلقيبه بـ"ساحر الأجيال"، بعدما فاز بالبطولة التونسية ثلاث مرات، في 1978 و1981 و1983.

أما في دورة كأس العالم التي أقيمت بالأرجنتين سنة 1978، فكان العقربي واحدا من صناع الإنجاز الرياضي، بعدما ساهم في أول انتصار عربي وأفريقي في كأس العالم، عند الفوز على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وعقب تجربة المونديال، انتقل العقربي إلى الاحتراف في النصر السعودي، وظل محاطا بتقدير وإعجاب واسعين من الجمهور الكروي، في تونس وفي خارجها.

وقامت مدينة صفاقس التونسية بتشييد تمثال للاعب الذي اعتزل كرة القدم في سنة 1989، أما النادي الصفاقسي فقام بحجب الرقم 8 الذي كان يرتديه، من باب التقدير لما قدمهُ من سحر كروي استثنائي.