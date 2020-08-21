وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة، على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-8، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال كروس "لا أستطيع الكشف عن كل ما جرى داخل محادثة تطبيق "واتساب" لفريق ريال مدريد خلال المباراة.. لكن كان هناك بعض السعادة، والسخرية، من هزيمة برشلونة الثقيلة".

وأضاف النجم الألماني: "كان هناك بعض الرسائل التي سخرت من الهزيمة بالتأكيد".

وأثنى النجم الألماني على أداء فريقه السابق بايرن ميونيخ خلال البطولة، وقال إنه أرسل رسالة لزميله في منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميش.

وقال كروس "تصورت أن فوز ريال مدريد بالدوري هو إنجاز عظيم، لكنكم قللتم كثيرا من هذا الإنجاز بهذه النتيجة والأداء".

ووصل بايرن ميونيخ للمباراة النهائية بدوري الأبطال، حيث سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي في المباراة النهائية مساء الأحد.