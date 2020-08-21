وفي بيان على موقعه الإلكتروني أكد اتحاد الكرة ان لجنة الطوارئ عقدت اجتماعا في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وتقرر تعليق منافسات الدوري وكافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين بما في ذلك كافة البطولات الأخرى والنشاطات الإدارية والدورات التدريبية في الاتحاد مع استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي في المملكة وتقدير مدى تأثيره على مسار منافسات الدوري والأنشطة الكروية الأخرى قبل انتهاء مدة التعليق.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة فرانس برس إصابة خمسة لاعبين في صفوف فريق الفيصلي ثالث الدوري بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ان اللاعبين الخمسة خضعوا لفترة العزل في أحد المستشفيات، كما أجريت بإشراف من لجنة الأوبئة فحوصات لشريحة واسعة من أركان النادي الفيصلي الخميس".

يذكر أن منافسات الدوري استأنفت في الثالث من الشهر الجاري وأقيمت المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بينما لن تستكمل المرحلة الخامسة بسبب تداعيات إصابة لاعبي الفيصلي.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني كان قرر الأحد الماضي تأجيل ثلاث مباريات لفريق الرمثا مع كل من الوحدات وشباب الأردن وشباب العقبة بسبب عزل مدينة الرمثا وحجر فريقها في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان لمدة 14 يوما.