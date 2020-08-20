وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي سيقطع عطلته للاجتماع اليوم مع كومان، وحسم مسألة بقائه في برشلونة من عدمها.

وتتحدث تقارير إعلامية عن رغبة "ليو" في مغادرة النادي، بعد الهزيمة المدوية والتاريخية التي تعرض لها فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2.

وذكرت مصادر أن "ميسي يفكر بجديه في مستقبله بعد هذه الهزيمة غير المتوقعة".

وكشفت "ماركا" أن ما سيحدث خلال اجتماع الخميس "يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما".

وبالتزامن مع ذلك، تتواصل جهود رئيس النادي جوسيب بارتوميو في نفس الإطار، حيث أكد بارتوميو، أنه اتصل بوالد ميسي، وأخبره بحاجة برشلونة لجهود النجم الموهوب.

كما أكد بارتوميو، حسب صحيفة "آس"، أن ميسي الذي يرتبط مع برشلونة بعقد حتى 2021 يرغب في إنهاء مسيرته داخل الفريق الذي لم يعرف غيره منذ قدومه إليه يافعا قبل 19 عاما.