وتلقت شباك الفريق الكتالوني 8 أهداف من نظيره البافاري، ليخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا وينهي موسمه من دون أي ألقاب، لأول مرة منذ سنوات.

وبعد نهاية اللقاء التاريخي، طلب مدافع بايرن الشاب ألفونسو دافيز قميص ميسي، لكن الأخير رفض.

وتحدث دافيز، اللاعب صاحب الـ19 عاما الصاعد بسرعة الصاروخ، لشبكة "بي تي سبورت" الرياضية، في أعقاب فوز فريقه على أولمبيك ليون الفرنسي، الأربعاء، بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الكندي الواعد: "نعم. طلبت منه القميص، لكنني أعتقد أنه كان غاضبا. لكن لا مشكلة. المرة المقبلة ربما".

وضرب بايرن موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد، في نهائي البطولة التي أجريت أدوارها الأخيرة بشكل مختصر في البرتغال، بعد توقفها لأشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا في أوروبا.

وتابع دافيز: "أشعر أني في حالة جيدة. الجميع سعداء ويلعبون جيدا. سعداء بالوصول للنهائي. سان جرمان فريق جيد. الآن نحن نحتفل قليلا ونركز على المباراة المقبلة".

وأضاف الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ: "سيكون لقاء جيدا وسيشهد أهدافا. هذا ما تحلم به كلاعب كرة قدم: أن تلعب مع الفريق الأفضل ضد الفريق الأفضل".