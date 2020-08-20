ولن يشارك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المسابقة قبل 19سبتمبر حتى يحصل الفريقان على 30 يوما من الراحة بعد نهاية مشاركتهما الأوروبية.

وكان من المنتظر أن يبدأ سيتي الموسم ضد أستون فيلا ويونايتد ضد بيرنلي لكن المباراتين سيتم تأجيلهما.

ويخوض يونايتد مباراته الأولى في الموسم الجديد على أرضه أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر، وفقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري اليوم الخميس، بينما يحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في اليوم ذاته.

ويستهل ميكل أرتيتا أول موسم كامل له كمدرب لأرسنال باللعب في ضيافة فولهام الوافد الجديد، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير، غريمه في شمال لندن، إيفرتون في أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية.

ويخوض تشلسي وولفرهامبتون أول مباراة لهما في الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر أمام برايتون آند هوف ألبيون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.

ويحل ليفربول، فريق المدرب يورغن كلوب، ضيفا على تشيلسي في مباراته الثانية قبل أن يستضيف أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الجولة التالية.