وقال ديلوفيو، الذي لعب تحت إمرة كومان في إيفرتون الإنجليزي، إن المدير الفني الهولندي "لم يعطه شيئا" خلال الفترة التي عملا بها معا في الدوري الممتاز.

وقاد كومان فريق الـ"توفيز" في يونيو 2016 بعقد يمتد لـ3 مواسم، وبعد موسم واحد منحته الإدارة أكبر ميزانية في تاريخ النادي وبلغت 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.

لكن في أكتوبر 2017، أقيل المدير الفني بعد أن دخل إيفرتون منطقة الهبوط في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ديلوفيو (26 عاما) مع كومان في 13 مباراة فقط، قبل أن يخرج معارا إلى ميلان الإيطالي في يناير 2017.

وقال لاعب واتفورد الإنجليزي حاليا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "رونالد كومان لم يعطني شيئا كمدير فني خلال 6 أشهر قضيتها معه في إيفرتون. سوف نرى ماذا سيفعل في كامب نو".

وتابع المهاجم الذي خاض 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها هدفا وحيدا: "مشاكل في برشلونة؟ الحقيقة أن برشلونة لم يؤذني. والآن أنا لا أهتم".

يشار إلى أن ديلوفيو أحد أبناء النادي الكتالوني، ولعب معه فترتين ظهر خلالهما في 23 مرة فقط، مسجلا هدفين.

وقال اللاعب الذي انتهى عقده بالفعل مع واتفورد إنه لا يزال يبحث عن وجهة جديدة، فيما لم يستبعد العودة إلى الدوري الإسباني.

وسجل ديلوفيو 17 هدفا لواتفورد في 70 مباراة خاضها معه، لكنه لم يلعب منذ فبراير الماضي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وقبل نحو عام، بات ديلوفيو أول لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ واتفورد بالدوري المحلي، عندما هز شباك كارديف سيتي 3 مرات في مباراة انتهت بنتيجة 5-1.