وأحرز غنابري هدفين بالشوط الأول، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية، لكن بايرن نجا من الضغط المبكر للفريق الفرنسي الذي سدد في القائم، وكاد يتقدم في البداية.

وتحدث هانز فليك أمام مؤتمر ما بعد المباراة قائلا: "كانت مباراة عصيبة وكنا نعلم أنها ستكون بهذا الشكل. ليون قدم أداء رائعا وضغط علينا لكننا تمكنا من النجاة بقليل من الحظ، خاصة في البداية".

وهز غنابري الشباك في الدقيقتين 18 و33 ليضع الفريق الألماني في المقدمة، لكن الأداء كان أقل كثيرا من ذلك الذي قدمه في الفوز8-2 على برشلونة يوم الجمعة الماضي.

وقال فليك "أداء سيرج الفردي أراح أعصابنا. هدف التقدم 1-صفركان مذهلا. لمسته الأخيرة بعد انطلاقته كانت رائعة".

وأضاف فليك، عن اللاعب الألماني الدولي الذي أحرز 9 أهداف في 9 مباريات في البطولة هذا الموسم "تطوره على مدار السنوات الأخيرة كان رائعا ويمكن مشاهدة أنه اقترب من الوصول إلى أعلى مستوى".

ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جرمان، الذي تغلب 3-صفر على رازنبال شبورت لايبزيغ، في النهائي الأحد، وسيكون عليه تحسين أدائه الدفاعي.

وقال فليك، الذي لم يخسر فريقه أي مباراة بجميع المسابقات في 2020 "من الواضح أننا لم ندافع بشكل جيد كما هو معتاد، "نركز الآن على باريس سان جرمان، نريد تقديم كل ما لدينا. لا أعتقد أن الأداء الهجومي لليون أسوأ كثيرا من سان جرمان. (ليون) كان طموحا في الهجوم".

وتابع "فقدنا الاستحواذ على الكرة وهو ما حرمنا من فعل أي شيء. الآن سنرتاح ويوم الأحد سنحاول الفوز باللقب بأداء قوي آخر..".