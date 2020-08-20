وضرب بايرن ميونيخ موعدا مع باريس سان جرمان في النهائي، الأحد المقبل في لشبونة.

وتأهل بطل ألمانيا للمباراة النهائية لأول مرة منذ فوزه باللقب آخر مرة عام 2013، بينما حجز سان جرمان مقعده في النهائي بعد فوزه بالنتيجة ذاتها على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، أمس الثلاثاء.

وافتتح غنابري التسجيل في الدقيقة 18 عندما تسلم الكرة في الناحية اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة مباغتة قوية سكنت شباك أنطوني لوبيز حارس ليون.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 33 عندما تابع تسديدة ارتدت من يد لوبيز ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا للبرزيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 80 بداعي التسلل قبل أن يجعل ليفاندوفسكي النتيجة 3-صفر قبل النهاية بدقيقتين بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.