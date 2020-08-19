ووفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أصر المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان على بقاء ميسي في "كامب نو"، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية رحيله عن النادي.

والأربعاء أعلن برشلونة تعيين كومان لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين عقب الهزيمة المذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 يونيو 2022، وسيقدم النادي كومان لوسائل الإعلام في وقت لاحق من الأربعاء.

وخلال حديثه عن عقد ميسي، ذكر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو إن "ليو يريد إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة. كما أن المدرب الجديد كومان يصر على أن ميسي سيكون ركيزة مشروعه".

وأضاف: "لديه عقد حتى عام 2021. أتحدث معه بانتظام وهو يعلم أن هناك مشروعا مع المدرب الجديد. نشعر جميعا بخيبة أمل في الوقت الحالي، لكننا متحمسون للمشروع الجديد".

وتابع "علينا التفكير في المستقبل. يتعلق الأمر بتغيير عقلية".

وكان بارتوميو يرد بهذه التصريحات، على تقارير بشان رغبة ميسي في مغادرة الفريق الكتالوني بعد خروجه من الموسم خالي الوفاض لأول مرة منذ عام 2007.

وحدد رئيس النادي أسماء 7 لاعبين فقط "ليسوا للبيع" على رأسهم ميسي في إطار خطته لإعادة بناء الفريق، وفقا لتصريحاته لمحطة النادي التلفزيونية.

وقال بارتوميو: "من الذي ليس للبيع؟ ليو ميسي. هو يعلم ذلك. إنه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "نتحدث أيضا عن مارك أندري تير شتيغن، ونيلسون سيميدو، وفرانكي دي يونغ، وكليمو لانغلي، وعثمان ديمبلي، وأيضا أنطوان غريزمان".

ولم يكن النجم الشاب أنسو فاتي من بين من ذكرهم بارتوميو بالاسم، لكنه أكد في وقت سابق أن المهاجم الواعد لن يغادر "كامب نو".